2020-07-12T16:22:22+03:00
Коронавирус Covid-19

На детских площадках Ханты-Мансийска для профилактики коронавируса устанавливают камеры

Предпринимаемые в городе меры помогли снизить заболеваемость почти в три раза
Руслан Савинов
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На детских площадках Ханты-Мансийска для профилактики коронавируса устанавливают камерыНа детских площадках Ханты-Мансийска для профилактики коронавируса устанавливают камеры
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По причине недавней вспышкой заболеваемости COVID-19 власти Ханты-Мансийска предприняли ряд дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса.

- Особое внимание уделяется защите детей и подростков. Усиленно ведётся дезинфекция игровых площадок. В качестве дополнительного предупреждения комплексы ограждаются сигнальными лентами, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Известно, что предпринятые меры уже помогли снизить заболеваемость почти в три раза, однако угроза для здоровья хантымансийцев всё ещё сохраняется. Поэтому для контроля за соблюдением гражданами масочного режима и самоизоляции на детских площадках города установят камеры видеонаблюдения.

Так, в речпорту по адресу Бориса Щербины 7, на улице Югорская 11 и в Парке Бориса Лосева уже установили камеры. Вскоре они появятся на площадках возле придомовых территорий Мира 63-65, Ленина 90 и Пионерской 46-48.

Добавим, что в отношении лиц, допустивших нарушение масочного режима принимаются меры воздействия. Напомним, что административные действия направлены исключительно на снижение уровня заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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