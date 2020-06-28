2020-06-28T22:25:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 29 июня 2020: эпидситуация в Сургуте, а также режим самоизоляции до 5 июля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 29 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 29 июня 2020: эпидситуация в Сургуте, а также режим самоизоляции до 5 июляКоронавирус в Югре, последние новости на 29 июня 2020: эпидситуация в Сургуте, а также режим самоизоляции до 5 июляФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 29 июня 2020 года.

В Сургуте по данным на 29 июня прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 95 пациента. В целом по ХМАО прирост зафиксирован на отметке 285 инфицированных. Медработники региона делают все возможное для стабилизации эпидобстановки в Югре.

Так, стало известно, что в ХМАО продлили режим обязательной самоизоляции. Соответствующее постановление уже подписано главой региона Натальей Комаровой.

К сожалению, пока самая напряженная эпидситуация складывается в Сургуте и Когалыме. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции. По словами медиков, обстановку осложняет то, что многие сургутяне не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 8402 случаев коронавирусной инфекции, 4192 - выздоровели, 48 человек ранее умерли, 19953 жителей региона подлежат наблюдению, 32570 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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