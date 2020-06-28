В Югре продлили режим обязательной самоизоляции

Решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно. Об этом стало известно от представителей оперштаба региона.

Официальное постановление, подписанное сегодня, 28 июня, вступает в силу со дня опубликования. Напомним, ранее режим самоизоляции продлевался до 30 июня.

Отметим, что к настоящему моменту эпидситуация в ХМАО по коронавирусу выглядит следующим образом:

- 8402 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 28 июня. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 285 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах, - уточнили в оперштабе Югры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сургут и Когалым в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции (подробнее)