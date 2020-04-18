Коронавирус в Югре, последние новости на 19 апреля 2020 г.: в Мегионе все жильцы многоквартирного дома отправлены на карантин

За минувшие сутки в Югре выявлены 33 случая заражения коронавирусом. Все они люди из группы риска, которых ранее уже взяли под наблюдение и изолировали. Три случая – в Мегионе, по одному – в Сургутском и Нижневартовском районах, 28 случаев – в Ханты-Мансийском районе.

Всего в регионе лабораторно подтверждён 161 случай заболевания коронавирусом.

В Мегионе эпидемическая ситуация развивается в двух очагах. Введен карантин в жилом многоквартирнике.

Сейчас жители дома находятся под медицинским наблюдением. Добровольцы экипированы и обеспечивают доставку продуктов.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что округ совместно с Ямалом рассматривает возможность вывезти в автономный округ земляков из Таиланда и Индонезии, где их больше всего, этого решения ждут около 120 человек.

Югра находится на связи с югорчанами, которые оказались за рубежом в условиях пандемии. Власти РФ централизовали вывоз соотечественников, оказывается материальная помощь через МИД тем, кто еще остается за пределами нашей страны.