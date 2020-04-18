2020-04-18T11:55:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года увеличилось на 33 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 18 апреля 2020 года
Алена Кульмухаметова
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года увеличилось на 33 человекаЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 18 апреля 2020 года увеличилось на 33 человекаФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 апреля 2020 года: 161 человек, за сутки зафиксировано 33 новых случаев.

По данным оперативного штаба ХМАО, за последние сутки в России подтверждены 4785 случаев инфекции в 79 регионах страны. Зарегистрировано 40 летальных исходов. За сутки скончались от вируса 40 человек, общее число жертв достигло 313.

В Тюменской области за сутки коронавирусом заболели 39 человек. В Ямало-Ненецком автономном округе выявлено пять новых случаев.

Всего в России зарегистрировано 36 793 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Москве - 2649.

ИСТОЧНИК KP.RU

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