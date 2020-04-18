В Роспотребнадзоре Югры рассказали об очагах заражения коронавирусом

18 Апр 2020 2020-04-18T14:05:13+03:00

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Новые 33 случая заражения коронавирусом в Югре на 18 апреля 2020 – это люди из группы риска, которых ранее уже взяли под наблюдение и изолировали. Выявить новых заболевших удалось благодаря заранее отобранным тестам. Большинство положительных случаев – люди, у которых заболевание протекает без симптомов. 20 человек в регионе уже выздоровели.

Как сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Инна Кудрявцева, в регионе лабораторно подтверждён 161 случай заболевания коронавирусом, 33 из них выявили сегодня. А именно: три случая – в Мегионе, по одному – в Сургутском и Нижневартовском районах, 28 случаев – в Ханты-Мансийском районе.

- 31 заболевший – в возрасте от 18 до 59 лет, ещё двое – старше 60 лет. Все случаи произошли в четырёх эпидемических очагах. В форме пневмонии заболевание протекает у двух заболевших, синдром острых респираторных инфекций обнаружен у 14-ти человек, бессимптомно заболевание протекает у 17-ти человек, - рассказала Инна Кудрявцева.

В Мегионе эпидемическая ситуация развивается в двух очагах, в связи с чем главный государственный санитарный врач по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району издал постановления о введении комплекса противоэпидемических мероприятий в Мегионе и о введении карантина в жилом многоквартирнике

- Первоначально дом был построен по проекту общежития, но потом прошла приватизация комнат. Особенности дома состоят в том, что у него большие площади мест общего пользования. Это обязывает проводить комплекс противоэпидемических мероприятий с ограничением входа-выхода, чтобы не было выноса инфекции. Люди вернулись из зарубежной поездки, почему чего у них прошло семейное мероприятие. Теперь эпидемиологи вынуждены идти по следу этой ситуации, выявляя всех, кто с ними контактировал.

Сейчас жители дома находятся под медицинским наблюдением. Добровольцы экипированы и обеспечивают доставку продуктов. Инна Кудрявцева напомнила, что югорчанам очень важно соблюдать режим самоизоляции. Встреча с вирусом может произойти от человека с бессимптомными людьми.

- Я намеренно сделала акцент на бессимптомных заболевших, чтобы проиллюстрировать важность соблюдения режима самоизоляции и неосмотрительности поведения в расчёте на «авось». Бессимптомное носительство является двигателем вируса, - подчеркнула Инна Кудрявцева.

Отметим, что власти Югры оперативно сообщают о новых случаях, публикуют информацию с первых дней о числе граждан под наблюдением.

КСТАТИ

Благодаря масштабным скрининговым мероприятиям, которые медики Роспотребнадзора и департамента здравоохранения проводят в Югре, значительное количество случаев заболевания коронавирусом выявлено заранее. Основная опасность эпидемии – это её скрытые формы. Точные масштабы заражения определить невозможно, ведь в первую очередь во внимание принимаются пациенты с кашлем, пневмонией и температурой. То есть с ярко выраженными признаками.

Медики сообщают, что позитивная динамика связана с оперативным началом лечения и своевременным обнаружением у пациента инфекции. Все необходимые средства и техника имеются в наличии в больницах, дефицита нет.

Текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU