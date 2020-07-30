В Югре количество заболевших превысило 16 тысяч человек

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 172 новых случая коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 16 132 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 143, уточняется - 29.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 63, с симптомами ОРВИ - 82, в бессимптомной форме заболевания - 27.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту стали: Сургут - 45; Нижневартовск - 28; Лангепас - 19.

Далее идут: Ханты-Мансийск - 15; Нефтеюганск - 14; Сургутский район - 13; Радужный - 12; Ханты-Мансийский район - 7; Нефтеюганский район – 4.

Замыкают список: Когалым и Нижневартовский район - 3; Мегион, Пыть-Ях и Югорск - 2, Покачи, Октябрьский и Советский районы - 1.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За сутки 454 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 12 452 человек.

Напоминаем, что сегодня регион приступил к снятию части ограничительных мер по коронавирусу.

В России на сегодняшний день зарегестировано 5 509 человек с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 834 499. Выздоровевших - 9 322, за весь период - 629 655. Умерших - 129, с начала периода - 13 802.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югра приступила к снятию части ограничительных мер по коронавирусу. Распоряжение об этом дала Наталья Комарова (подробнее)