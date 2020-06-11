В Сургуте разгорелся скандал из-за задержания загоравшей в парке женщины

Неприятная история произошла накануне с жительницами Сургута, которым не повезло оказаться в местном парке «За Саймой». Дело в том, что в Югре до 23 июня продлён режим самоизоляции, но женщины, вопреки ограничениям, отправились загорать вместе с друзьями. Как результат, компания попалась на глаза полицейским, которые предложили людям покинуть место и отправиться в отделение для разбирательств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="432" height="240" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/784337" frameborder="0"></iframe> В Сургуте полиция задержала отдыхающих: видео с регистратора полицейских.

Однако северяне оказались не робкого десятка – они сбили с груди полицейского видеорегистратор и пытались его затоптать. Всё это действие одна из «задержанных» снимала на телефон. Полицейский предупредил: если она не прекратит истерить, то к ней могут применить физическую силу. Так и произошло: пытавшихся скрыться девушек задержали и доставили в отдел полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/784338" frameborder="0"></iframe> В Сургуте полицейские задержали отдыхавщих: видео очевидцев.

Позже одна из отдыхающих записала видеообращение и выложила его в социальные сети:

- Мы со Снежаной попали в неприятную ситуацию, - говорит женщина. – По поводу того, что мы были подшофе: мы согласны пройти медицинское освидетельствование, чтобы доказать, что не употребляли алкоголь, не курили. Полиции было бы выгодно, если бы мы были пьяные – они бы сняли с себя всю ответственность. Мы никакого мундира не трогали и хотели всего лишь уйти сами, но нам стали мешать. Ведь у них появилась выгодная возможность нас оштрафовать. Мы никого не оскорбляли, не скандалили – они решили просто на нас отыграться.

Одна из участниц скандала с полицейскими записала видеообращение.Лариса Батырева - подруга Снежаны, которую сотрудники ППС сбили с ног в парке Сайма, записала видеобращение. В своем интервью она уточнила, что ни она ни ее подруга алкоголь и запрещенные вещества не употребляли. Сейчас женщины находятся в городском отделе полиции. И в ходе разбирательства сдадут все необходимые анализы. Лариса пояснила, что после сделанного сотрудниками ППС замечания они, как и многие посетители парка, решили покинуть территорию, но сделать этого стражи правопорядка им не позволили. Никакого сопротивления, утверждает дама, не оказывали и людей в форме не оскорбляли.

Полиция задержала двух женщин, отдыхавших на пляже во время самоизоляции. Фото: скриншот

К слову, задержали сургутянок довольно жёстко. На кадрах видно, как один из полицейских скрутил и повалил женщин на землю и не давал ей встать, прижав коленом. В итоге сотрудниками заинтересовался местный отдел УМВД.

- По факту инцидента мы проводим служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Если по результатам проверки станет ясно, что полицейские превысили полномочия, применяя физическую силу, то они понесут соответствующее наказание, - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Свою проверку начал и Следственный комитет. По данным ведомства, они дадут оценку, насколько законно и обосновано полицейские «скрутили» женщину. Тем не менее, на женщин составили протоколы за нарушение самоизоляции (им может грозить штраф от 15 до 50 тысяч рублей), а Снежане выписали больничный.

Снежане выписали больничный. Фото: соцсети

КСТАТИ

По данным местных СМИ, одной из задержанных оказалась педагогом по вокалу Сургутского музыкального колледжа. По словам директора Ларисы Яруллиной, скандалистку ждёт серьёзное разбирательство.

- Преподаватель, который должен быть примером и образцом для своих учеников в такой сложный период, позволяет себе бездумные и безграмотные поступки. Думаю, в отношении сотрудника мы примем самые жёсткие меры. У всех полно работы, и во время рабочего дня преподаватель должен работать дистанционно, а не идти на пляж, - отметила Лариса Яруллина.

Более того, про скандал узнали и власти. По словам директора департамента культуры ХМАО-Югры Артура Латыпова, закон для всех один, в независимости от сферы деятельности человека.

- Дождемся результатов проверки, дождемся официальных заключений, и после этого будем делать какие-то выводы, - подчеркнул чиновник.