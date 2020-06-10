2020-06-10T08:50:10+03:00
Общество

Проводится проверка действий полиции Сургута: женщину во время задержания повалили на землю

Инцидент случился в городском парке «За Саймой»
Руслан Савинов
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Проводится проверка действий полиции Сургута: женщину во время задержания повалили на землюПроводится проверка действий полиции Сургута: женщину во время задержания повалили на землюФото: pixabay.com
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В Сургуте организована процессуальная проверка по сведениям, размещенным в средствах массовой информации, о применении полицейскими физической силы при задержании сургутянок в городском парке «За Саймой».

- По информации интернет-агентств, а также видеозаписи, размещенной на сайтах, сотрудники полиции во время задержания одной из женщин повалили ее на землю и некоторое время удерживали, после чего поместили в служебный автомобиль, - уточнили в Следственном отделе по Сургут следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Добавим, что сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Вскоре проверки будет дана оценка законности и обоснованности действий полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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