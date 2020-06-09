Режим самоизоляции в ХМАО продлят до 23 июня

Динамика распространения новой коронавирусной инфекции не демонстрирует устойчивости в ХМАО. Об этом стало известно на очередном заседании оперштаба региона.

- В связи с этим на основании требований Роспотребнадзора сегодня будет подготовлено решение о продлении режима самоизоляции до 23 июня включительно, - заявила губернатор Югры Наталья Комарова.

Также стало известно, что коэффициент распространения инфекции сегодня 1 (1 этап [снятия ограничений] - <1). Показатель охвата тестированием населения – 253 на 100 тысяч человек (3 этап - >110). Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 626 – 74,8 % (3 этап - >50%).