2020-04-19T22:19:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 20 апреля 2020 г.: в Ханты-Мансийске выздоровел еще один человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 20 апреля 2020 года
Алена Кульмухаметова
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Коронавирус в Югре, последние новости на 20 апреля 2020 г.: в Ханты-Мансийске выздоровел еще один человекКоронавирус в Югре, последние новости на 20 апреля 2020 г.: в Ханты-Мансийске выздоровел еще один человекФото: pixabay.com
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За последние сутки в Ханты-Мансийском автономном округе выявлено еще 14 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, на 20 апреля 2020 года в регионе зарегистрировано 175 случаев COVID-19.

Руководитель окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева рассказала, что шесть новых случаев выявлено в Мегионе. Четыре человека заболели в Сургутском районе, трое в Ханты-Мансийском районе на Приобском месторождении и один в Сургуте.

Завозных случаев оказалось два: один завезен из-за рубежа, второй из других субъектов РФ. При контактах в семье заразились семь человек, на работе четыре случая и в категории «другое» – один. Все случаи распределились между тремя очагами: Приобское месторождение, контакты по общежитию в Мегионе, семейный контакт в городе Лянтор.

Известно, что у шестерых югорчан заболевание протекает бессимптомно, у пятерых – с признаками ОРВИ, у троих диагностирована пневмония.

Есть и хорошая новость: в Ханты-Мансийске выписан еще один пациент в связи с выздоровлением от новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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