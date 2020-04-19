2020-04-19T12:01:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 апреля 2020 года увеличилось на 14 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Югре на 19 апреля 2020 года
Алена Кульмухаметова
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 апреля 2020 года увеличилось на 14 человекЧисло заболевших коронавирусом в Югре на 19 апреля 2020 года увеличилось на 14 человекФото: pixabay.com
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Количество заболевших новой инфекцией за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось на 14 и составило 175 человек.

Один пациент выписан из больницы Ханты-Мансийска в связи с выздоровлением.

По информации оперативного штаба Югры, девять югорчан находятся в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В соседней Тюменской области выявлено за сутки 42 заболевших, на Ямале – 10.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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