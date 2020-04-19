2020-04-19T14:43:24+03:00
Общество

Один новый случай коронавируса в Югре привезен из-за рубежа

За сутки заболели 14 человек
Алена Кульмухаметова
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Один новый случай коронавируса в Югре привезен из-за рубежаОдин новый случай коронавируса в Югре привезен из-за рубежаФото: pixabay.com
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Общее число зараженных коронавиурсной инфекцией в Югре на 19 апреля составило 175 человек.

Заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева и директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказали, что предшествующие сутки дали прирост 14 случаев. Из вновь выявленных шесть в Мегионе, четыре в Сургутском районе, три в Ханты-Мансийском районе (Приобское месторождение) и один в Сургуте.

- Завозных случаев два, из них один завезен из-за рубежа и один из других субъектов РФ. Контакты в семье – семь случаев, производственные контакты – четыре случая, другое – один. Все случаи распределились между тремя очагами: Приобское месторождение, контакты по общежитию в Мегионе, семейный контакт в городе Лянтор, — сказала Инна Кудрявцева.

У шестерых югорчан заболевание протекает бессимптомно, у пятерых – с признаками ОРВИ, у троих диагностирована пневмония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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