Коронавирус в Югре. Последние новости на 5 ноября 2021 года: за сутки скончались сразу 13 человек

В Югре за сутки скончались сразу 13 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 5 ноября 2021 года. По данным оперштаба, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 257 и составило 83 178 человек, 13 человек скончались (всего – 1 393 с начала пандемии).

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В Мегионе бизнесмены ответственно отнеслись к соблюдению антиковидных мер в магазинах. Проведенный сотрудниками правоохранительных органов, городской администрации и средств массовой информации рейд не выявил нарушений. Они посетили торговый центр «Купец и К», «Дом быта» и еще несколько магазинов.

За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 255 летальных исходов, выздоровели 7 477 366 человек.