Коронавирус в Югре, последние новости на 4 ноября 2021 года: умерли 13 человек

В Югре за сутки умерли 13 человек с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Югре на 4 ноября увеличилось на 13 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 1 393 человека.

За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 673 860 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 243 255 летальных исходов, выздоровели 7 477 366 человек.