В Мегионе бизнесмены ответственно отнеслись к соблюдению антиковидных мер в магазинах. Фото - администрация Мегиона.

В Мегионе бизнесмены ответственно отнеслись к соблюдению антиковидных мер в магазинах. Проведенный сотрудниками правоохранительных органов, городской администрации и средств массовой информации рейд не выявил нарушений. Они посетили торговый центр «Купец и К», «Дом быта» и еще несколько магазинов.

Участники рейда проверяли правомерность работы торговых точек. Напомним, что по постановлению губернатора Югры Натальи Комаровой, с 25 октября работать могут только те магазины, где продаются товары первой необходимости. Продавцы должны были пройти обязательную вакцинацию.

– Кроме того, идут проверки соблюдения масочного режима, соблюдения требования к посетителям – при получении бытовых услуг или при покупке товаров, которые не являются товарами первой необходимости, они также должны предоставлять QR-код о прохождении вакцинации или о том, что недавно переболели, – добавил директор департамента территориального развития Александр Радецкий.

Оказалось, что практически во всех проверенных объектах продавцы имеют соответствующие документы и соблюдают необходимые противоэпидемиологические меры. Но с предпринимателями и продавцами еще раз провели разъяснительную работу о том, какие санитарные нормы должны соблюдаться на объектах торговли.

Индивидуальный предприниматель Айханум Зубаилова отметила, что ее коллеги видят, какая непростая ситуация в мире в связи с пандемией, поэтому к работе в такой системе уже были готовы.

– Речь идет о нашем здоровье и здоровье окружающих, поэтому лично я считаю, что нужно себя обезопасить. Я уже поставила прививку и прошу своих покупателей также предоставлять код о прохождении вакцинации и использовать средства защиты. К счастью, многие относятся к этому также с пониманием, – сообщила женщина.

По словам младшего сержанта полиции отдельного взвода ППС Дины Миллер-Пузирук, с введением в Югре дополнительных ограничений из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией, проведение рейдов по проверке соблюдения на объектах общественного питания, торговли и бытового обслуживания горожан масочного режима стало регулярным. Кстати, на одном и том же объекте рабочая группа может побывать не один раз.

– Ведется разъяснительная работа как с персоналом на местах, так и с посетителями. Сотрудник отдела полиции информирует об ответственности за нарушения антиковидных мер, есть случаи составления административных протоколов. На первый раз нарушители ограничиваются предупреждением, но при повторных административных правонарушениях будет решаться вопрос о наложении денежного штрафа, – добавила Миллер-Пузирук.

Напомним, с сегодняшнего дня в Югре начали действовать дополнительные ограничения. В частности, до 14 ноября вводится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Гражданам, не достигшим возраста 16 лет, запрещено посещать торговые центры и другие торговые объекты и организации, без сопровождения родителей.

Кроме того, с 8 ноября все беременные женщины должны быть переведены на дистанционную работу. В связи с этим в городе будут проводиться рейдовые мероприятия по соблюдению антиковидных мер.