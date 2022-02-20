В Югре Росгвардия обезвредила боеприпас времен Великой Отечественной войны

Гранату времен ВОВ нашли в Сургуте Фото: Росгвардия

В Югре Росгвардия обезвредила боеприпас времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Взрывоопасный предмет со следами коррозии, похожий на гранату, обнаружили в одной из квартир Сургута на проспекте Пролетарском.

Для обследования находки на место прибыла группа разминирования ОМОН, а также кинолог со минно-розыскной собакой. Специалисты выяснили, что найденный предмет – боевая граната Ф-1 с запалом.

- Её производство датируется 1915 годом, а запал к гранате, предположительно, был изготовлен в период с 1923 по 1942 год. Инженеры Росгвардии поместили боеприпас в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов и уничтожили на специализированном полигоне- отметили в ведомстве.

Судя по опубликованному на сайте Росгвардии видео, уничтожения боеприпаса, граната находилась еще в рабочем состоянии. А как она оказалась в квартире, и кто будет отвечать за хранение взрывоопасного предмета, предстоит установить правоохранительным органам.

Это не первый случай, когда Росгвардия находит взрывоопасный предмет в Сургуте. Напомним, мы писали ранее о том, что ручную гранату нашли в одном из гаражей города, её удалось обезвредить с соблюдением всех мер безопасности.