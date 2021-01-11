В дежурную часть Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поступила информация, что в одном из гаражных боксов по улице Профсоюзов города Сургута сотрудники полиции обнаружили предмет, внешне схожий с гранатой.На место происшествия была срочно направлена группа разминирования ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре. При осмотре предмета было установлено, что обнаруженный предмет является ручной гранатой РГД-5.С соблюдением всех мер безопасности сотрудники Росгвардии обезвредили опасную находку и передали её сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства.Читайте также: Росгвардия ХМАО вычислила охранника с фальшивым удостоверением, ;Во время обеда сотрудник Росгвардии потушил автомобиль, загоревшийся в Ханты-Мансийске. Владелица иномарки поблагодарила лейтенанта за спасение её имущества;Сотрудники Росгвардии задержали в Сургуте угонщицу автомобиля. Женщина взяла машину, чтобы покататься по городу.