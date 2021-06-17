Спортсмен из Нижневартовска стал победителем Мультиевропейских игр по тхэквондо

Максим Храмцов - победитель Мультиевропейских игр по тхэквондо Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Максим Храмцов из Нижневартовска стал победителем Мультиевропейских игр по тхэквондо. В болгарской Софии состоялись III Европейские мультиспортивные игры по тхэквондо. Спортсмен из Нижневартовска показал высокий результат и защитил честь Югры. В весовой категории до 80 кг Максим уверенно дошел до полуфинала, где одержал победу над хорватом Тони Канаета со счетом 13:2, а в финале победил вице-чемпиона мира Антона Коткова из Петрозаводска со счетом 24:9.

Отметим, что Максим Храмцов является обладателем именной лицензии на Летние Олимпийские Игры в Токио. С 18 июня по 12 июля спортсмен отправится на тренировки в Сочи и в подмосковные Бронницы. Затем вартовчанин и его тренер отправятся в Японию.

Напомним, ранее мы сообщали, как югорская всадница завоевала награды международного турнира по конкуру.