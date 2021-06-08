Югорская всадница завоевала награды международного турнира по конкуру Фото: АУ КСК "Мустанг"

Ханты-Мансийская спортсменка Милена Берейша завоевала награды международного турнира по конкуру, который прошел в КСК «Ивановское» Московской области. В маршруте с высотой препятствий 120 см Милена в паре с Корландосом заняла второе место, а высота в 135 см принесла спортсменке бронзовую награду.

В последний день соревнований югорчанка впервые выступала на таком состязании в маршруте с высотой препятствий 145 см. Из 30 спортивных пар 9 не удалось завершить этот маршрут. В перепрыжку попали только 7 участников. Милена со своим верным другом безошибочно прошли основной этап, состоящий из 13 препятствий и 16 прыжков, в том числе со сложной системой, включающей тройник на входе.

Таким образом, девушка поднялась на первую ступень пьедестала, оставив позади мастеров спорта и опытных всадников.

- Такую высоту я проехала в первый раз. Не думала, что я вообще доеду до конца, мне было очень страшно. Не была уверена в себе, рассчитывала только на своего коня. Я знала, что он может и у нас все получилось. Мы смогли преодолеть высоту 145 см, чему я очень-очень рада, - рассказала Милена Берейша.