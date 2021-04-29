В Югре накажут наркомана, который зверски избивал беременную жену и полуторамесячного ребенка

В Югре накажут наркомана-изверга, который избивал беременную жену и маленьких детей Фото: pixabay.com

В Сургуте завершили расследование уголовного дела против 32-летнего жителя одной из южных республик России, который жестоко издевался над маленькими детьми. Напомним, в феврале 2021 года в квартире одного из домов Сургута нашли полуторамесячного мальчика и полуторогодовалую девочку с тяжелейшими травмами тела и головы. Тогда пострадавших малышей увезли в больницу.

Выяснилось, что до такого состояния детей довёл их отец. С марта 2020 по февраль 2021 года он, будучи пьяным от наркотиков, систематически избивал свою беременную сожительницу, её маленькую дочь и сына-инвалида. А после того, как в декабре 2020 года жена родила, стал бить и их совместного ребёнка отец. Поводами для такой жестокости, по его словам, стали якобы неисполнение женщиной его требований, когда она занималась кормлением и уходом за детьми, пререкания и плач детей. Он бил их руками, ногами по различным частям тела, в ход шли также разные, попавшиеся под руку, предметы. Женщина получила удары в живот даже во время беременности.

Экспертиза показала, что обвиняемый страдает наркотической зависимостью. Сначала он не признавал свою вину, но, ознакомившись с материалами дела, и осознавая, всё что ему грозит, решил раскаяться. Уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, следователи продолжают расследование уголовных дел о халатности со стороны специалистов социального обслуживания населения. Также дело возбуждено против матери о ненадлежащем исполнении её обязанностей по воспитанию детей.