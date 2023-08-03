Олимпийский чемпион по тхэквондо из ХМАО женился на модели

Фото: страница Полины Гриб в соцсети

Один из самых привлекательных женихов Нижневартовска, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов женился на модели Полине Гриб. Они вместе уже довольно давно. Избранница Храмцова является топ-моделью из Нижневартовска и была вице-красавицей конкурса «Мисс Россия 2018». Кстати именно эта девушка вручала спортсмену кубок после победы на Олимпиаде в Токио.

- Она вручала ему кубок после победы на Олимпиаде, но кажется, в этот момент судьба наградила его нечто большим, – написали организаторы свадьбы в своих соцсетях к видео с торжества.

Организацией свадьбы занималась Анастасия Морозова, чье агентство входит в топ-15 лучших свадебных агентств страны. А вел свадьбу ростовский комик Митя Горький, участник шоу «Comedy Battle» на ТНТ. В 2021 году он попал в тройку лучших ведущих России по версии престижной премии Wedding Awards. Над платьем невесты трудился дом моды Марии Алексеевой, которая шьет по индивидуальному заказу свадебные платья из натурального шелка. 25-летний Максим и 22-летняя Полина отпраздновали свадьбу в Москве, а точнее в ресторане, находящимся на берегу живописного озера на территории элитного коттеджного поселка «Трувиль».

- Я выхожу замуж за самого лучшего мужчину в своей жизни. Огромное счастье и радость повстречать такого воспитанного, такого доброго и щедрого мужчину, как ты, – сказала невеста во время клятвы.

Напомним, что Максим Храмцов выиграл на Олимпиаде в Токио первую в истории российского тхэквондо золотую медаль. В планах у чемпиона принять участие в Олимпиаде, которая состоится в Париже в 2024 году.