Коронавирус в Югре, последние новости на 23 августа 2020 года: в Нижневартовске изгоспиталя выписали всех пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 23 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Югре на 23 августа 2020 года.

Из ковидного госпиталя №1 Нижневартовской окружной клинической детской больницы выписаны все пациенты. Учреждение работало на базе инфекционного отделения с апреля этого года. За это время медицинскую помощь оказали 1023 пациентам.

Напомним, за последние сутки в регионе зарегистрировано 83 новых случая коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях. Наибольшее число заболевших выявлено в Нижневартовске – 19, Сургуте – 18, Нефтеюганске – 9, Нижневартовском районке – 8.

По месту инфицирования контактные установлены в 79 случаях, в четырех случаях контакт уточняется. По клинической структуре заболоевших в состоянии пневмонии находятся 24 пациента, с симптомами ОРВИ – 38, в бессимптомной форме заболевания – 21.