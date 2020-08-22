В Нижневартовске из ковидного госпиталя выписали всех пациентов

Госпиталь работал на базе инфекционного отделения. Фото: оперштаб Югры

Из ковидного госпиталя №1 Нижневартовской окружной клинической детской больницы выписаны все пациенты. Об этом сообщили в оперштабе Югры. Учреждение работало на базе инфекционного отделения с апреля этого года. За это время медицинскую помощь оказали 1023 пациентам.

В этой очень важной работе по спасению жизней участвовали 1157 сотрудников, из них 168 врачей и 500 медицинских сестер. Для оказания медицинской помощи маленьким пациентам в помещениях проводится ремонт, заключительная санитарная обработка, подготавливаются палаты, оборудование. С 1 сентября детское инфекционное отделение заработает в плановом режиме.

Добавим, что, по данным Роспотребнадзора, за последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 170 человек. За весь период пандемии в округе от коронавируса вылечились 17 327 человек.