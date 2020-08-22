За сутки в Югре зафиксировано 83 новых случая заболевания коронавирусом

Всего в регионе на 22 августа 18 999 лабораторно подтвержденных случаев Фото: pixabay.com

За последние сутки в регионе зарегистрировано 83 новых случая коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях. Об этом сообщили в упрвалении Роспотребнадзора Югры.

Наибольшее число заболевших выявлено в Нижневартовске – 19, Сургуте – 18, Нефтеюганске – 9, Нижневартовском районке – 8. В столице округа Ханты-Мансийске зафиксировано трое заболевших. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на 22 августа – 18 999.

По месту инфицирования контактные установлены в 79 случаях, в четырех случаях контакт уточняется. По клинической структуре заболоевших в состоянии пневмонии находятся 24 пациента, с симптомами ОРВИ – 38, в бессимптомной форме заболевания – 21.