Коронавирус в Югре, последние новости на 9 августа 2020 года: Режим обязательной самоизоляции до 23 августа

Коронавирус в Югре, последние новости на 9 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 9 августа 2020 года. Ещё два пациента скончались от COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 129 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 14 854 человека.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За минувшие сутки в Югре диагноз COVID-19 подтвердился еще у 127 человек. За весь период пандемии в регионе выявлено – 17 619 случаев коронавируса.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в Югре из больниц с выздоровлением выписано 344 человека. За весь период пандемии вылечились 15 139. За последние сутки в регионе новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 23 августа 2020 года включительно. Однако ограничительные мероприятия будут действовать только для отдельных категорий граждан. Речь о людях 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания и беременных женщин.