Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 августа 2020 года увеличилось на 127 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние данные о числе заболевших коронавирусом в Югре на 8 августа 2020 года. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 127 человек. За весь период пандемии в регионе выявлено – 17 619 случаев коронавируса.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

По данным Роспотребнадзора РФ, за последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписано 344 человека. За весь период пандемии вылечились 15 139.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях: в Нижневартовске – 27, Сургуте – 21, Нефтеюганске – 14, Сургутском районе – 11, Радужном – 8, Ханты-Мансийске – 8, Нягани – 6, Югорске – 6, Когалыме – 4, Белоярском районе – 4, Нефтеюганском районе – 4, Мегионе – 3, Покачи – 3, Советском районе – 3, Ханты-Мансийском районе – 2, Пыть-Яхе – 1, Урае – 1, Октябрьском районе – 1.

Контактные установлены в 105 случая заболевания, в 22 - контакт уточняется. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 23, с симптомами ОРВИ – 92, в бессимптомной форме заболевания – 12.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

На сегодняшний день ещё два пациента скончались от COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 129 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 14 854 человека.