В Югре режим обязательной самоизоляции продлили не для всех

В Югре для отдельных категорий граждан режим обязательной самоизоляции продлен Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийском автономном округе продлен режим обязательной самоизоляции. Однако ограничительные мероприятия будут действовать только для отдельных категорий граждан. Об этом сообщает оперативный штаб Югры.

Соответствующее постановление сегодня, 8 августа, подписала губернатор Югры Наталья Комарова. В документе говорится, что режим обязательной самоизоляции продлен до 23 августа 2020 года включительно. Однако в нем идет речь только о людях 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания и беременных женщин.

Напомним, по последним данным, в Югре за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 127 человек. За весь период пандемии в регионе выявлено – 17 619 случаев коронавируса.