Коронавирус в Югре, последние новости на 2 августа 2020 года: 170 новых случаев заболевания

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Югре на 2 августа 2020 года.

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 2 лесных пожара площадью 1447,9 гектара. Кроме того, 10 лесных пожаров действуют на территории Кондинского, Октябрьского, Самаровского и Советского лесничеств площадью 4350,7 гектара.

В период летних походов в главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминают о том, что необходимо оставить заявку на регистрацию туристской группы и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения.

За сутки в регионе зафиксировано 170 новых случаев заболевания коронавирусом в 17 муниципальных образованиях. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе 16 503. Из больниц округа за те же сутки по выздоровлению выписано 266 человек. За весь период пандемии выздоровели 13 056 человек.