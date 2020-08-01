2020-08-01T22:27:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 2 августа 2020 года: 170 новых случаев заболевания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 2 августа 2020 года
Есен Абилькенов
Поделиться:
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 2 августа 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 2 августа 2020 годаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Югре на 2 августа 2020 года.

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 2 лесных пожара площадью 1447,9 гектара. Кроме того, 10 лесных пожаров действуют на территории Кондинского, Октябрьского, Самаровского и Советского лесничеств площадью 4350,7 гектара.

В период летних походов в главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминают о том, что необходимо оставить заявку на регистрацию туристской группы и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения.

За сутки в регионе зафиксировано 170 новых случаев заболевания коронавирусом в 17 муниципальных образованиях. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе 16 503. Из больниц округа за те же сутки по выздоровлению выписано 266 человек. За весь период пандемии выздоровели 13 056 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный
27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат
Новости 24