Коронавирус в Югре, последние новости на 1 августа 2020 года: заболевших стало больше на 170 человек

По данным оперативного штаба Югры, за сутки в регионе зафиксировано 170 новых случаев заболевания коронавирусом в 17 муниципальных образованиях. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе 16 503.

Из больниц округа за те же сутки по выздоровлению выписано 266 человек. За весь период пандемии выздоровели 13 056 человек.

Отметим, что за последние сутки в России выявлено 5 462 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1 356 случаев (24,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 845 443 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 058 человек.