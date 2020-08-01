В Югре зафиксировано два лесных пожара
В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 2 лесных пожара площадью 1447,9 гектара. Как сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры, 10 лесных пожаров действуют на территории Кондинского, Октябрьского, Самаровского и Советского лесничеств площадью 4350,7 гектара.
Из них локализовано 4 лесных пожара на территории Советского лесничества площадью 2720 гектара. По данным метеорологов и экспертов авиационной и наземной охраны лесов, сегодня в округе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности.
Напомним, по распоряжению окружного правительства на территории Югры с 6 июля введен особый противопожарный режим. Кроме того, в соответствии с распоряжениями администраций Кондинского, Ханты-Мансийского и Советского районов в лесах муниципального характера введены режимы чрезвычайной ситуации.
Также по распоряжениб губернатора Югры Натальи Комаровой от 14 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах округа.
ИСТОЧНИК KP.RU