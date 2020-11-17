Коронавирус в Югре, последние новости на 18 ноября 2020 года: в Нижневартовске откроют ещё один госпиталь для пациентов с СOVID-19 Фото: pixabay.com

Югорчане продолжают болеть коронавирусом, за минувшие сутки заразились ещё 198 человек. За весь период пандемии зарегистрировано 31 652 случая коронавирусной инфекции.

За сутки на COVID-19 обследовано 5 901 человек, всего – 943 353 жителей округа.

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К сожалению, состояние 155 пациентов по-прежнему тяжелое, 118 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 329 человек.

Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 204 человека, за весь период пандемии – 26 464 жителей региона.

В Нижневартовске откроют ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом. Это уже четвертый госпиталь в городе и первых больных он примет уже на этой неделе.

В Югре запустят электронный сервис, с результатами тестов на COVID-19. Этот и другие важные вопросы подняли на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать масочный режим, а при появлении любых симптомов ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.