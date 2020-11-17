В Нижневартовске откроют ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

На базе Нижневартовской окружной больницы №2 создан четвертый госпиталь для пациентов с коронавирусом, для этого в стационаре выделено три верхних этажа.

Открытие такой особенной структуры в стенах терапевтической больницы дело очень сложное. Для этого необходимо провести реконструкцию помещений, создать особые санитарное-гигиенические условия для персонала и главное - полностью исключить коммуникации ковидных и не ковидных больных.

Стационар будет работать в обычном режиме, оказывая экстренную и неотложную помощь соматическим больным.

Для координации работы по созданию госпиталя создан оперативный штаб, возглавляемый главным врачом Ильей Салмановым.

На сегодня выделенные этажи практически готовы к приему COVID пациентов. В госпитале созданы современные комфортные условия для длительного пребывания медперсонала и больных, налажено лекарственное обеспечение, организовано питание.

В госпитале 300 коек, 220 из которых оборудованы кислородом, 10 выделены под интенсивную терапию. Сейчас персонал проходит дополнительное обучение, так как врачам и медсестрам придется работать в более экстремальных условиях.

Создание госпиталя держит под личным контролем глава Нижневартовска, практически ежедневно выходя на связь с медиками и своевременно оказывая всю необходимую помощь.

- Благодаря личному патронажу Василия Тихонова, мы в короткие сроки справились со сложнейшей задачей – открытием госпиталя. Хотя вначале имелись довольно сильные сомнения – мы впервые столкнулись с подобной практикой», - рассказал заместитель главврача клиники Магомед Дибиров.

Создание госпиталя в больнице, по мнению Магомеда Дибирова, имеет ряд положительных моментов. Именно в рентгенологическом отделении этого стационара в период эпидемии осуществляется КТ-обследование всех пациентов с подозрением на коронавирус.

Первых больных госпиталь примет уже на этой неделе, сообщили в департаменте здравоохранения Югры.