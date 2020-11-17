В Югре запустят электронный сервис, с результатами тестов на COVID-19 Фото: pixabay.com

Югра приступила к тестовой работе электронного сервиса, позволяющего узнать результаты анализа на COVID-19, об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава региона отметила, что югорчане обращаются жалобами на то, что информация о результатах тестирования на COVID-19 приходит позднее, чем через 48 часов.

Поэтому департамент здравоохранения автономного округа начал тестировать сервис, который позволяет получить информацию о готовности теста, его результате без необходимости обращения на «горячую линию» и контакта с лечащим врачом.

- Сведения из лабораторий поступают в личный кабинет пользователя сайта электронной регистратуры Югры в режиме онлайн. Отмечу, отдельной регистрации на сайте не требуется, идентификация пользователя осуществляется с помощью логина и пароля портала государственных услуг Российской Федерации», - сообщила Наталья Комарова..

Для удобства югорчане также могут получить необходимую информацию привычным для них способом.

Кроме того, с сегодняшнего дня вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РФ об изменении санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)».

По которому для подтверждения случая COVID-19 достаточно лабораторного исследования любым из методов, определяющих антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в Российской Федерации. При положительном экспресс-тесте на наличие антигена, повторного тестирования методом ПЦР не требуется.

Также выписка пациентов теперь проводится при получении одного отрицательного теста методом ПЦР. А выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, осуществляется без проведения лабораторного исследования на COVID-19.

Было отмечено, что граждане жалуются на снижение доступности скорой медицинской помощи. А именно: увеличение времени ожидания бригад. Поэтому губернатор поручила рабочей группе оперативного штаба внести предложения по формированию на базе приемных отделений многопрофильных стационаров, принимающих пациентов по экстренным показаниям отделений скорой медицинской помощи.

Видеозапись заседания оперативного штаба доступна в официальных аккаунтах губернатора Югры в Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники.