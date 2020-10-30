Коронавирус в Югре, последние новости на 31 октября 2020 года: за сутки выздоровели 157 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 31 октября 2020 года. За сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 196 человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 28 073 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В связи с тем, что дети находятся на каникулах представители администрации Нижневартовска и бизнес-сообщества обсудили дополнительные меры защиты от COVID-19 среди обучающихся, полиция и педагоги школ проверят соблюдение масочного режима детьми в общественных местах.

Тем временем школьники из Сургута создают креативные средства защиты от коронавируса.

Из печальных новостей: состояние 116 пациентов тяжелое, 84 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 241 человек.

Но есть и хорошие новости: за сутки выздоровели 157 человек, за весь период пандемии – 23 974 югорчанина.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.