Школьники из Сургута создают креативные средства защиты от коронавируса Фото: Администрация города Сургута

В Сургуте проходит акция «Креативная маска». Школьники создают креативное средство для защиты от вирусов. Главный аксессуаром 2020 года: украшают стразами, рисунками, вышивкой.

Среди заявленных моделей есть тканевые, вязанные и даже кожаные маски. Авторские маски уже продемонстрировали свыше 30 школьников. Еще пять классных коллективов приняли участие в фоточеллендже «Классная маска». Дети напоминают о необходимости соблюдать санитарные меры безопасности.

Проект поддержала губернатор Югры Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции идею презентовал глава Сургута Вадим Шувалов.

- Цель акции – привлечение внимания к обязательному использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению санитарных норм, – рассказала представитель оргкомитета, заместитель директора по воспитательной работе Центра детского творчества Тамилла Ершова.

Акция будет проводится до окончания осенних каникул. Фотографии школьников в оригинальных масках размещают в официальной группе Школьного волонтерского корпуса под хэштегом #Креативнаямаска_ШВК, сообщает

Организатором мероприятия является Школьный волонтерский корпус при поддержке департамента образования администрации Сургута.