"Родительские патрули" будут проверять торговые центры Нижневартовска Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

Так как школьники находятся на каникулах, представители администрации Нижневартовска и бизнес-сообщества обсудили дополнительные меры защиты от COVID-19 среди обучающихся.

Врачи сообщают, что если раньше учащиеся школ заболевали значительно реже остальных возрастных групп, то сейчас эта разница выровнялась.

- Обучающиеся школ были отправлены на увеличенные каникулы с целью уменьшения количества контактов в ученических коллективах. Однако, на данный момент ситуация складывается таким образом, что дети собираются в торговых центрах и не соблюдают масочный режим, тем самым уменьшая эффект от противоэпидемиологических мер, - прокомментировал ситуацию заместитель главы города Николай Лукаш.

Поэтому принято решение о возобновлении «родительских патрулей» с участием полицейских, для контроля соблюдения масочного режима детьми в местах массового скопления людей: торговых центрах, кафе быстрого питания.

- Ситуация с коронавирусной инфекцией действительно очень тревожная. Во время школьных каникул в родительские патрули войдут педагоги городских школ. Будет определен график и очередность дежурств в самых многолюдных и опасных, с эпидемиологической точки зрения, местах - рассказал исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Нижневартовска Дмитрий Котов.

Он отметил, что делается это с единственной целью: замедлить распространение коронавирусной инфекции.