Полиция Югры задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске за ДТП

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Во время проверки автомобилей на загородной автодороге Советского района госавтоинспекторы остановили автомобиль, которым управлял 21-летний иностранец. При проверке баз данных выяснилось, что мужчина из стран ближнего зарубежья находится в федеральном розыске за совершенное преступление.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в январе этого года мигрант устроил ДТП в Екатеринбурге. В мае этого года следователями Свердловской области было возбуждено уголовное дело, а фигуранту был наложен запрет на выезд из России. При проверке законности нахождения мигранта на территории России, выяснилось, что иностранец с июля текущего года проживает без постановки на миграционный учет по месту пребывания.

В настоящее время мигрант оштрафован на 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Полицейскими Советского района иностранец был задержан и передан инициатору розыска. Он заключен под стражу.

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