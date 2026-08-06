На всех дорогах ХМАО появятся камеры фотовидеофиксации нарушений

Аналитика показала, что в местах установки камер водители ведут себя аккуратнее Фото: Ольга ЮШКОВА.

Камеры фотовидеофиксации нарушений на дорогах появятся во всех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В крупных городах камеры установят не только на въездах, но и на крупных перекрестках. Схему размещения комплексов поручил подготовить заместитель губернатора региона Азат Ислаев.

В Стройкомплексе Югры отметили, что с начала года в Югре в ДТП погибли 82 человек. Увеличилось как количество погибших, так и число аварий. Аналитика показала, что в местах установки камер водители ведут себя аккуратнее.

На сегодня в Югре установлено 320 камер, еще 12 работают на федеральных автодорогах. При этом в восьми муниципалитетах Югры комплексов фотовидеофиксации нарушений нет совсем. Схему с учетом необходимости установки камер на этих территориях подготовят депдорхоз и ГАИ к 1 октября.

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