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НовостиНедвижимость6 августа 2026 8:39

Дорожники отремонтировали по нацпроекту трассу Стрежевой – Нижневартовск

Трассу Стрежевой – Нижневартовск отремонтировали дорожники по нацпроекту
Нина БАРИНОВА
Фото: Стройкомплекс Югры

Фото: Стройкомплекс Югры

Подрядчик сдал первый дорожный объект года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре – более 11 км трассы Стрежевой - Нижневартовск в Нижневартовском районе. Объект ввели в эксплуатацию по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Строители отремонтировали участок 32–44 км автодороги, которая является одной из ключевых транспортных артерий на востоке Югры. Ежедневно по ней проезжают сотни легковых машин и большегрузов. Эта трасса напрямую связывает Югру с Томской областью и обеспечивает логистику промышленных предприятий.

Готовый участок прошел строгий контроль. Вместе с профильными инженерами качество ремонта оценивали местные общественники.

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