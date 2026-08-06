В Сургуте завершают работу над масштабным муралом

Фото: администрация Сургута

В Сургуте на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы завершают роспись фасада «Городских тепловых сетей». Масштабный мурал занимает 276 квадратных метров, а её длина составляет 100 метров. Над проектом художники работали около шести месяцев. Эскиз разработали сургутские художники в рамках обновления визуального облика города, а нанесением изображения занялась новосибирская команда.

Сперва художники выровняли стены строительной смесью и обработали их тремя видами морозостойкой грунтовки. На роспись уже ушло около 50 литров фасадной краски и 120 баллончиков с аэрозолем. По оценке команды, мурал сможет сохранять первоначальный вид без реставрации не менее 10-15 лет. Все работы завершат до конца недели.

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