Жители Ханты-Мансийска жалуются на вонь из реки и дохлую рыбу

Скрин с видео Типичный Тобольск. Ценная рыба в Иртыше всплывает брюхом кверху

Жители Ханты-Мансийска еще пять назад заметили, что щука в Иртыше стала вялой и прибивается к берегу.

- Много погибших мальков, а крупная щука очень вялая и вместо того, чтобы уходить на глубину, выплыла к берегу и ловит ртом воздух. На поклевку почти не реагирует, – сообщали в соцсетях рыбаки и делились видео.

Накануне жительница Ханты-Мансийска в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск» обратила внимание на вонь от реки Иртыш.

- Вы тоже это чувствуете? Вышла вечером на улицу, дышать нечем - вонь какой-то рыбой, болотиной несет ветром от реки. Дочь вбежала в гостиную, где открыто окно, говорит, фу, че за рыбья вонь. Это не из Тюмени по Иртышу до нас дошло? В Тобольске уже ощутили всю прелесть отравленной воды. А как город Ханты-Мансийск к этому приготовился?, – спрашивает югорчанка.

Отметим, что в Тобольске неделю назад в Иртыше стал гибнут осетр, стерлядка и другая рыба. Тысячи рыбин просто всплывали кверху брюхом. Ранее вся рыба погибли в реке Тура в Тюмени. В Туре плавали и мертвые животные. Кстати, Тура впадает в Тобол, который впадает в Иртыш.

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