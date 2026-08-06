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НовостиЗвезды6 августа 2026 5:43

ЧУМовой фестиваль в Югре перенесли на 16 августа

На 16 августа перенесен ЧУМовой фестиваль в Югре
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

ЧУМовой фестиваль, который должен был пройти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в поселке Тром-Аган Сургутского района 14 августа, перенесен на 16 августа.

По информации правительства Югры, организаторы перенесли даты, чтобы все, кто не успел присоединиться, смогли сделать это. Большой этнопраздник объединит представителей коренных народов, мастеров, творческие коллективы и целые семьи. Гостей фестиваля ждет ЧУМовая улица, где в традиционных жилищах ханты приготовят национальные блюда, проведут мастер-классы и игры, исполнят песни на родных языках.

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