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НовостиОбщество6 августа 2026 4:42

У любителя пьяной езды из Югры суд конфисковал новенького «китайца»

Новенького «китайца» конфисковал суд у любителя пьяной езды из Югры
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Суд конфисковал автомобиль у жителя города Советского, которого снова задержали пьяным за рулем автомобиля. Мужчину признали виновным и его автомобиль HAVAL M6 конфискован в доход государства.

По данным прокуратуры «ХМАО-Югры», в мае 2026 года ранее привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвую езду мужчина, вновь сел пьяным за руль и отправился кататься по улицам города Советского. Но вскоре был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Суд назначил виновному наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года и конфисковал авто в доход государства.

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