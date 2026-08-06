У любителя пьяной езды из Югры суд конфисковал новенького «китайца»

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Суд конфисковал автомобиль у жителя города Советского, которого снова задержали пьяным за рулем автомобиля. Мужчину признали виновным и его автомобиль HAVAL M6 конфискован в доход государства.

По данным прокуратуры «ХМАО-Югры», в мае 2026 года ранее привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвую езду мужчина, вновь сел пьяным за руль и отправился кататься по улицам города Советского. Но вскоре был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

Суд назначил виновному наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года и конфисковал авто в доход государства.

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