Александр Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП в Нижневартовске

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб 19-летний житель Нижневартовска.

Напомним, 28 июля 2026 года в Нижневартовске 29-летний пьяный водитель за рулем внедорожника Lexus сначала протаранил несколько автомобилей во дворе многоквартирного жилого дома, а затем выехал на городские улицы, где мчался на большой скорости, нарушая ПДД. На улице Мусы Джалиля лихач врезался в остановившийся на красный сигнал светофора автомобиль. В результате ДТП погиб 19-летний пассажир Daewoo Nexia. Также пострадали еще несколько человек из того же автомобиля.

По данному факту органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело. Водитель заключен под стражу. Отметим, что после аварии виновник ДТП применил насилие в отношении сотрудников ГИБДД, прибывших на место аварии. Мужчина оскорблял полицейских публично.

По данным фактам также возбуждено уголовное дело по двум уголовным статьям. В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве и переданы для дальнейшего расследования следователю следственного отдела по городу Нижневартовск СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

- В связи с обращениями в следственные органы СК России родителей погибшего парня, ход расследования данного уголовного дела поставлен на личный контроль Александра Бастрыкина. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательств, – говорится в сообщении СУ СК по ХМАО-Югре.

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