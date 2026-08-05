В Ханты-Мансийске водитель спровоцировала ДТП, в котором сама и пострадала

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина, произошло 4 августа в Ханты-Мансийске.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 11:20 57-летняя женщина за рулем автомобиля Kia перед поворотом налево заранее не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части и допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ», управлял которым 25-летний водитель. В результате ДТП виновница происшествия получила травмы.

За минувшие сутки в Югре произошло 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы. Задержано 9 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 59 водителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сургуте врачи спасли годовалого малыша, который проглотил 32 магнитных шарика