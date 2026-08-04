В Сургуте врачи спасли годовалого малыша, который проглотил 32 магнитных шарика

Фото: соцсети Ларисы Белоцерковцевой

В Центр охраны материнства и детства города Сургута поступил малыш в возрасте года и 1 месяца.Уже двое суток у ребенка была рвота, высокая температура и апатичное сонное состояние. Из инфекционного отделения Сургутской ОКБ после рентгена малыш был срочно переведен в Центр.

Оказалось, что у крохи развилась кишечная непроходимость и острый инфекционно-воспалительный процесс. Ребенок оказался в реанимации, после того как его состояние удалось стабилизировать, за дело взялись хирурги

- То, что обнаружили хирурги во время операции, поражает: В тонком кишечнике магниты притянулись друг к другу через стенки органа, образовав 8 сквозных («целующихся») перфоративных отверстий! Через эти разрывы содержимое кишечника попадало в брюшную полость, вызвав сильнейший агрессивный воспалительный процесс. Хирурги филигранно извлекли из кишечника малыша 32 магнитных шарика диаметром по 0,5 см и ушили все повреждения, – рассказала в социальных сетях президент Центра и депутат ХМАО Лариса Белоцерковцева.

После операции ребенок прошел сложнейший этап в реанимации, а затем продолжил лечение в детском хирургическом отделении №3. На днях малыша выписали из больницы.

- Дорогие родители, магнитные конструкторы и шарики — это смертельная опасность для маленьких детей! Попадая в ЖКТ по отдельности, в разных петлях кишечника, магниты с огромной силой притягиваются друг к другу. Они намертво зажимают стенку кишки, вызывая омертвение тканей (некроз) и прободение (перфорацию) всего за считанные часы, – предупредила Лариса Белоцерковцева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На реке Казым в Югре появится зеркальный лось