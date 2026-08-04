На реке Казым в Югре появится зеркальный лось

Фото: Стройкомплекс Югры

На берегу реки Казым в городе Белоярском Ханты-Мансийского автономного округа – Югры специалисты устанавливают новый арт-объект и символ Севера -переливающийся зеркальный лось

В Стройкомплексе Югры рассказали, что скульптура создается из металлического каркаса и покрывается нержавеющей сталью. Скоро новый арт-объект окончательно займет свое почетное место.

Фото: Стройкомплекс Югры

Напомним, что ранее сотрудники авиалесоохраны Югры в отдаленном уголке Нижневартовского района засняли лосиху-альбиноса с теленком. Встретить такое животное с абсолютно белой шерстью, розовой кожей и светлыми глазами - огромная редкость.

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