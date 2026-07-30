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НовостиОбщество30 июля 2026 5:19

Редчайшую лосиху-альбиноса с малышом заметили в Нижневартовском районе

В Нижневартовском районе заметили редчайшую лосиху-альбиноса с малышом
Нина БАРИНОВА
Скрин с видео Авиалесоохраны Югры

Скрин с видео Авиалесоохраны Югры

Сотрудник авиалесоохраны Югры, выполнявший рейс по мониторингу пожарной безопасности, заметил в одном из труднодоступных уголков тайги лосиху-альбиноса с лосенком. Абсолютно белая мать скакала по тайге со своим малышом вполне обычного окраса.

- Встретить взрослую особь с полностью белой шерстью в дикой природе – большая редкость, - отметили в администрации района.

Напомним, что в нижневартовском районе до 10 августа из-за сложившейся пожароопасной обстановки введен режим ЧС муниципального характера. Сотрудники Авиалесоохраны, МЧС и других ведомств, а также коллег из Тюменской области численностью почти 700 человек, продолжают тушить лесные пожары в Югре.

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