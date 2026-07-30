В ХМАО 37 лесных пожаров тушат почти 700 человек

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 30 июля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 37 лесных пожаров на общей площади 2172,1 га. Леса горят в Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Белоярском и Берёзовском районах. В настоящее время 17 пожаров - локализованы. На тушении работают 674 человека. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников.

Основная причина возгораний: аномально жаркая погода без дождей и сухие грозы. В Нижневартовском районе до 10 августа действует режим ЧС муниципального характера с запретом на посещение лесов. Еще несколько районов и городов Югры также ввели особый противопожарный режим. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

За последние сутки было зарегистрировано 24 новых лесных пожара. Всего за 2026 год произошел 451 лесной пожар на общей площади 41741,99 га.

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